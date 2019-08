Economia Celg GT eleva saldo em 5% no semestre Estatal fechou seis primeiros meses com R$ 24,9 milhões em caixa; presidente fala em nova perspectiva com lançamento de linha de transmissão

A Celg Geração e Transmissão (Celg GT) fechou o primeiro semestre de 2019 com resultado líquido de R$ 24,948 milhões, 5% superior ao alcançado no mesmo período do ano passado. Segundo o presidente da estatal, Lener Silva Jayme, a perspectiva é de que a empresa consiga ampliar a receita anual, especialmente por conta do lançamento de linha de transmissão entre Firminópo...