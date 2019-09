Economia Celg GT coloca 25 imóveis urbanos e rurais em leilão Expectativa é arrecadar pelo menos R$ 9,6 milhões; evento será no próximo dia 3 de outubro

A Celg Geração e Transmissão (Celg GT) espera arrecadar pelo menos R$ 9,6 milhões com o leilão de 25 imóveis, localizados em áreas urbanas e rurais de 23 municípios do interior de Goiás. Os lances mínimos irão variar de R$ 43 mil a R$ 2,8 milhões e podem participar pessoas físicas e jurídicas, de forma presencial ou online. Segundo a empresa, os recursos com as vendas s...