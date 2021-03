Economia Celg GT avança na privatização Investidores interessados em comprar a estatal goiana já podem acessar informações da companhia, avaliada em R$ 1,531 bilhão, cujo leilão está previsto para o dia 13 de maio

O processo de desestatização da Celg Geração e Transmissão (Celg GT) teve dois importantes avanços nesta semana. Audiência pública sobre o assunto foi realizada na quarta-feira (17) e ontem houve abertura do data room para os investidores interessados na companhia. O leilão está previsto para dia 13 de maio e será realizado no modelo especial no âmbito da Brasil, Bols...