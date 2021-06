Economia "Celg D é única dona do crédito, que ainda é desconhecido", diz advogado da Enel Goiás Para advogado, consumidor não tem legitimidade para pleitear restituição de indébito referente a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins

Advogado da banca que conduz ações da Enel Distribuição Goiás sobre retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, Alcimar Almeida defende em entrevista ao POPULAR que a empresa, antiga Celg Distribuição (Celg D), é que teria direito aos créditos pelo valor pago a mais. No documento entregue à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a informação da diret...