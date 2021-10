Economia CCR pretende elevar em 30% movimento em seis aeroportos Empresa, que assinou ontem o contrato de concessão, vai gerir ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura do Santa Genoveva

O grupo CCR pretende aumentar em 30% a movimentação de passageiros nos seis aeroportos do chamado Bloco Central. Além do Aeroporto Internacional de Goiânia - Santa Genoveva, estão no grupo os aeroportos de São Luís – Marechal Cunha Machado, Teresina – Senador Petrônio Portella, Palmas – Brigadeiro Lysias Rodrigues, Petrolina – Senador Nilo Coelho e Imperatriz – Prefeito Rena...