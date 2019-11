Economia Catalão recebe Feirão do Emprego com 300 vagas nesta quarta (13) Evento conta com posições em diversas áreas, além de palestras e oficinas gratuitas

O 1º Feirão do Emprego de Catalão vai oferecer 300 vagas nesta quarta-feira (13), na unidade regional do Senac, das 8h às 16h. O evento é uma parceria entre o Sistema Fecomércio, Sesc, Senac Goiás e prefeitura de Catalão. Entre as vagas a serem ofertadas estão oportunidades para vendedor interno e externo, recepcionista, auxiliar administrativo, motorista, mecânico, eletricista, borrac...