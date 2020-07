Economia Casas Bahia muda marca, mira alta renda e planeja lojas no 'estilo Apple' Varejista pretende provar que também pode ser uma boa opção para o público de alta renda, e não apenas para quem compra eletrodomésticos em prestações a perder de vista

Os últimos 12 meses foram uma corrida de obstáculos para a Via Varejo, dona da rede líder em eletrodomésticos no País, a Casas Bahia. Depois de passar três anos à venda pelo grupo francês Casino, a empresa ficou defasada e viu a concorrente Magazine Luiza ganhar espaço e se tornar referência em tecnologia e atendimento ao cliente. O último ano foi uma maratona para c...