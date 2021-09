Economia Casa Verde e Amarela tem teto reajustado

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou nesta segunda-feira (13) um aumento no teto do valor de imóveis que podem ser financiados pelo programa Casa Verde e Amarela. O reajuste era pedido pela indústria de construção civil, que registra elevação nos custos de construção de imóveis. Pela proposta aprovada, há uma correção no teto do valo...