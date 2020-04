Economia ‘Carteira de clientes é fundamental’, diz presidente do Sebrae-GO

“O futuro chegou antes da hora. Ouvi isso de um colega especialista. Todos nós estamos apaixonados há anos pela tecnologia, mas muitos deixaram para aplicar as ferramentas no negócio depois. Agora temos essa situação em que precisamos dela.” É o que afirma o diretor superintendente do Sebrae Goiás, Derly Fialho, sobre a necessidade que muitas empresas brasileiras tiveram, d...