Economia Carta de economistas soa como aceno a Guedes e crítica a Bolsonaro, avalia equipe econômica Para assessores, defesa de vacinação e consolidação de programas sociais aproximam autores de ministro

A carta assinada por mais de 1.500 economistas, banqueiros e empresários com pedido de medidas mais eficazes para o combate à pandemia do novo coronavírus foi lida por membros do Ministério da Economia como um aceno à pasta e uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Interlocutores do ministro Paulo Guedes (Economia) afirmam que o documento é ponder...