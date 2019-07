Economia Carro europeu pode ter taxa cortada pela metade Apesar de os termos preverem um prazo de 15 anos para zerar a taxa, os governos sul-americanos concordaram em baixar imediatamente o porcentual para uma cota de veículos

O Brasil poderá importar carros europeus com imposto de importação reduzido pela metade assim que o acordo do Mercosul com a União Europeia entrar em vigor. Apesar de os termos preverem um prazo de 15 anos para zerar a taxa, os governos sul-americanos concordaram em baixar imediatamente o porcentual para uma cota de veículos, que representa o que os países importaram d...