Carrefour terá cláusula antirracista em contratos com fornecedores

O Carrefour vai incluir uma cláusula antirracista a partir desta quinta-feira (29) em todos os contratos com fornecedores e prestadores de serviços, além de divulgar a revisão de sua política de valorização da diversidade. Em um evento com fornecedores, parceiros e outros varejistas nesta quarta, a rede assumiu compromissos, como transformação do modelo de segura...