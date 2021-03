Economia Carrefour compra por R$ 7,5 bi Grupo Big Brasil

O Carrefour Brasil anunciou ontem a compra do Grupo Big, terceiro maior varejista de alimentos do país, por R$ 7,5 bilhões.A aquisição, segundo o Carrefour afirmou em comunicado, ampliará a presença em um mercado dinâmico e permitirá a oferta de uma gama mais ampla de produtos e serviços a preços mais competitivos. Também reforçará a presença da rede em formatos com...