Economia Carrefour abre processo seletivo para contratação em Goiânia; veja como participar No país são mais de 5 mil vagas que ficam abertas até o preenchimento total dos cargos

A rede de hipermercados Carrefour abriu 5 mil vagas de emprego em todo o Brasil e Goiânia está entre as cidades com maior demanda de novos funcionários. As vagas estarão abertas pelo site até o preenchimento total dos cargos. O processo de seleção será totalmente digital, desde a seleção dos candidatos, passando pelas entrevistas, que acontecerão de forma online, até a contra...