Economia Carrefour é excluído do Instituto Ethos, de responsabilidade social O conselho deliberativo do instituto determinou a retirada da companhia após analisar suas respostas sobre o assassinato de João Alberto Silveira Freitas

Um dia após ser retirado de índice de responsabilidade social da Bolsa de Valores, o Carrefour Brasil foi removido nesta quarta-feira (9) do quadro de associados do Instituto Ethos, uma das principais organizações para a promoção de responsabilidade social no setor privado. O conselho deliberativo do instituto determinou a retirada da companhia após analisar suas r...