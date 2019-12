Economia Carnes lideram exportações goianas em novembro Na comparação com o mesmo mês de 2018, a variação foi de 43,87% no aumento da venda do produto; demanda da China é uma das razões

O complexo de carnes (bovinas, aves e suínas) liderou as exportações goianas em novembro, com 52% do total exportado. As carnes bovinas foram as mais exportadas. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a variação foi de 43,87%, passando de US$ 103,6 milhões para US$ 149,1 milhões. As carnes de aves vêm em seguida, com US$ 119,3 milhões, variação de 41,48% em relação a no...