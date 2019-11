Economia Carne cara faz consumo de ovo disparar, em Goiânia Procura da proteína alternativa nas distribuidoras cresceu 25% e as vendas no varejo já aumentaram mais de 50%

Os ovos conquistaram um espaço bem maior na mesa do consumidor goianiense nas últimas semanas. Com o reajuste médio de 35% no preço da carne bovina, a procura pela proteína alternativa disparou nos distribuidores e no comércio varejista de Goiânia. Os atacadistas já contabilizam um aumento de 25% na procura por ovos, enquanto as vendas no comércio aumentaram mais de 50%. ...