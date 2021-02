Economia Carnaval em Goiás tem menor expectativa de lucros Destinos turísticos cumprem protocolos de segurança para reduzir movimento e cancelam festas

O recesso de carnaval sempre movimentou a economia dos principais destinos turísticos de Goiás. Mas, este ano, com o cancelamento das festividades e do ponto facultativo dos servidores públicos, a expectativa é de um movimento menor, com a presença de mais famílias em busca de momentos de lazer e descanso. Municípios do interior com maior tradição no carnaval promet...