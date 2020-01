Economia Carlos Ghosn mantinha um 2º passaporte francês, que levava em mala trancada Chave que garantia acesso ao documento estava com advogados do empresário, que fugiu do Japão nesta segunda-feira

O ex-presidente da aliança Renault-Nissan Carlos Ghosn, que fugiu do Japão onde estava em prisão domiciliar, tinha dois passaportes franceses, incluindo um que sempre levava em uma mala trancada, informou à AFP uma fonte próxima ao caso. Confirmando as informações do canal público japonês NHK, a fonte indicou que os advogados do executivo conservavam três passaportes (...