Economia Carlos Bolsonaro e Major Olímpio trocam críticas no Twitter O filho dois do presidente Jair Bolsonaro acusou o senador de tratar mal o seu pai

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSC) e o líder do PSL no Senado, Major Olímpio (PSL-SP), trocaram farpas no Twitter nesta terça-feira (8). O filho dois do presidente Jair Bolsonaro acusou o senador de tratar mal o seu pai. “Fico estarrecido da (sic) maneira como este senhor trata o Presidente hoje! Ninguém é imune à (sic) críticas, mas meu Deus! É surreal!”, p...