Economia Carga tributária bate recorde de 35,07% do PIB, mesmo com a economia fraca Tributos tiveram maior salto em 17 anos e brasileiro trabalhou 128 dias para pagar

Mesmo com a economia brasileira “andando de lado”, a carga tributária do País atingiu o pico histórico de 35,07% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 – o equivalente a R$ 2,39 trilhões. Em média, cada habitante recolheu o equivalente a R$ 11.494 em impostos. Cada brasileiro precisou trabalhar cerca de 128 dias apenas para quitar os seus compromissos com o pagamento d...