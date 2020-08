Economia Caravanas burlam restrição na Rua 44, em Goiânia Apesar da proibição, grupos de compradores de fora apelam a estratégias como estacionar os ônibus em ruas próximas e hospedagem em hotéis afastados; Prefeitura estuda retomada de excursões

Proibir excursões de compra na Região da Rua 44 não foi suficiente para manter visitantes de diferentes partes do País afastados. Antes da pandemia, os shoppings e galerias recebiam caravanas em seus próprios estacionamentos e era normal encontrar ônibus estacionados em ruas próximas às lojas. Mesmo com a restrição - em vigor desde a reabertura do comércio, no dia 14 de ju...