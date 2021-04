Economia Capag: Após receber nota A, Goiânia lidera ranking de melhor situação fiscal no país Apenas 12% dos municípios e sete capitais do Brasil alcançaram avaliação máxima na análise de Capacidade de Pagamento feita pelo Governo Federal

Dados prévios divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira (29) revelam que Goiânia assumiu o topo do ranking das cidades com melhor situação fiscal do Brasil, após ter recebido nota A em Capacidade de Pagamento (Capag). Ainda de acordo com o levantamento, a capital de Goiás teve o melhor desempenho do país entre as cidades com mais de um milhão de habitantes e...