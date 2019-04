Economia Caoa pretende fazer caminhões da Hyundai na fábrica da Ford Grupo brasileiro deve manter os leves da Ford e produzir linha Hyundai Xcient em São Bernardo do Campo

Em negociações avançadas para comprar a fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, o Grupo Caoa pretende produzir no local, além dos caminhões leves da marca norte-americana, modelos pesados da linha Xcient, da coreana Hyundai, segundo fontes ligadas à negociação. O mais cotado para ser o primeiro produto dessa nova fase é o cavalo mecânico P440. Ele d...