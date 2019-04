Economia Caoa fecha acordo para comprar fábrica e produzir caminhões da Ford Trata-se de uma operação parecida com a que o grupo mantém com a Hyundai em Anápolis

A Caoa vai assumir as operações da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O grupo brasileiro, capitaneado por Carlos Alberto de Oliveira Andrade, inclusive, já assinou acordo para a compra da unidade, segundo fontes ligadas à negociação. Na fábrica paulista, a Caoa manterá apenas a produção de caminhões. Até recentemente, também era produzido n...