Economia Caoa e Ford selam acordo para manter empregos e produção Venda da fábrica da empresa americana em São Bernardo ao grupo brasileiro é oficializada; serão produzidos caminhões e veículos de “uma marca chinesa”

Os presidentes da Ford América Latina, Lyle Watters, e da Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, selaram ontem os entendimentos finais para a venda da fábrica da empresa norte-americana em São Bernardo do Campo (SP), no ABC Paulista, ao grupo brasileiro. O anúncio foi feito em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, na presença do governador d...