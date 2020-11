Economia Caoa deve gerar 2 mil empregos em Anápolis nos próximos cinco anos A empresa também deverá expandir os modelos de veículos produzidos atualmente pela planta goiana

Cerca de 2 mil empregos irão ser gerados pela montadora de veículos Caoa, em Anápolis, nos próximos cinco anos. Os postos de trabalho são fruto do investimento de R$ 1,5 bilhão que o grupo anunciou depois que a região Centro-Oeste foi inserida na política de incentivos fiscais para o setor automobilístico, com a sanção da Medida Provisória (MP) 987/2020, do governo fede...