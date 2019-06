Economia Campus Party Goiás anuncia atrações e pré-venda de ingressos Primeira edição em Goiânia do maior evento de imersão tecnológica será no Passeio das Águas Shopping e terá como tema Ciências Aplicadas

A primeira edição em Goiânia do maior evento de imersão tecnológica do mundo, a Campus Party, será no Passeio das Águas Shopping, de 4 a 8 de setembro. A pré-venda dos ingressos para a Campus Party Goiás já começou e prossegue até às 23h59 da sexta-feira, 5 de julho, pelo site do evento: https://brasil.campus- party.org/campus-party-goias/. O valor do ingresso para o...