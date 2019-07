Economia Campus Party Goiás abre processo seletivo para trabalho voluntário Inscrições seguem até o dia 28 de julho. Confira o cronograma geral

O festival tecnológico Campus Party Goiás, que acontece de 4 a 8 de setembro no Passeio das Águas Shopping, está com inscrições abertas até o dia 28 de julho (domingo) para o processo seletivo para trabalho voluntário no evento. Podem se inscrever pessoas com mais de 18 anos, que são estudantes ou se formaram nas áreas de interesse do festival. Serão selecionados volunt...