Economia Campus Party aumenta vendas em shopping e lojistas comemoram Movimento de participantes do evento no estacionamento do Passeio das Águas refletiu-se no comércio

A Campus Party Goiás alavancou as vendas no Passeio das Águas Shopping nos últimos três dias, em especial nas lojas de alimentação. O evento de tecnologia é realizado no estacionamento do centro de compras desde quarta-feira (4) e vai até amanhã. Como palestras e workshops são realizados até meia-noite e mais de 3 mil pessoas estão acampadas no local, 10 estabelecim...