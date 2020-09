Economia Campo Tupi chega a 2 bilhões de barris de óleo equivalente em julho De acordo com a Petrobras, o campo é o maior produtor em águas profundas do mundo, com a produção de cerca de 1 milhão de barris por dia

A produção acumulada do campo Tupi, na área do pré-sal da Bacia de Santos, a aproximadamente 230 km da costa do estado do Rio de Janeiro, atingiu 2 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) em julho de 2020. De acordo com a Petrobras, os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A petroleira, que divulgou nesta ...