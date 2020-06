Economia Campanha quer incentivar consumo de etanol

Em meio ao cenário de queda de preço e de consumo do etanol, uma campanha a favor do abastecimento com o combustível foi lançada no Estado. Segundo o presidente executivo do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg), André Rocha, o movimento começou no município de Cachoeira Alta. De lá, ele diz que a campanha se espalhou entre entidades...