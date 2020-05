Economia Campanha do Grupo Jaime Câmara mobiliza indústria e comércio Pelo projeto Viver Cidade - Doações, empresas investem em solidariedade contra a pandemia para levar alimentos e itens de higiene e limpeza a quem precisa

Mesmo com as dificuldades em tempos de pandemia, empresas goianas resolveram continuar investindo. Só que, desta vez, em solidariedade e na coletividade. Elas abraçaram a campanha Viver Cidade -Doações, lançada pelo Grupo Jaime Câmara (GJC) para incentivar a doação de alimentos e produtos de higiene e limpeza para famílias carentes do Estado. Na campanha Doações, o GJC ...