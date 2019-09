Economia Campanha de renegociação de dívidas da Caixa chega a Goiânia Clientes poderão quitar contratos em atraso, com descontos de até 90%, diretamente no caminhão Você no Azul

A partir desta terça-feira (10), clientes da Caixa Econômica Federal vão poder negociar suas dívidas com descontos especiais na unidade móvel de atendimento da instituição. O caminhão Você no Azul, que estará na capital até sexta-feira (13), na Praça das Mães, Avenida República do Líbano, Setor Oeste, das 10h às 15h, faz parte da campanha de mesmo nome que of...