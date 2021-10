Economia Caminhoneiros vão parar em 1º de novembro se demandas não forem atendidas Entidades representantes do setor deram 15 dias para governo Bolsonaro atender reivindicações

Entidades que representam os caminhoneiros reuniram-se no sábado (16.out.2021) e deram prazo de 15 dias para que o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) atenda as reivindicações da categoria. Caso contrário, os motoristas vão parar a partir de 1º de novembro. Entre as demandas estão o estabelecimento e cumprimento de um frete mínimo, redução do preço ...