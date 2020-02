Economia Caminhoneiros protestam na entrada do porto de Santos pela isenção do ICMS dos combustíveis Decisão da Justiça impede o bloqueio dos acessos ao porto, onde deve atracar um navio com tripulantes que apresentaram sintomas suspeitos do coronavírus

Caminhoneiros protestam na entrada do Porto de Santos, no litoral paulista, desde a madrugada desta segunda-feira, 17, mas não há bloqueio ao acesso ao porto, informou a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), por meio de sua assessoria de imprensa. Os manifestantes estão no canteiro central da avenida de acesso ao porto para quem chega pela Rodovia A...