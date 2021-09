Economia Caminhoneiros encerram bloqueios, mas 13 estados seguem com manifestações pró-Bolsonaro Pela manhã, eram ao menos 15 estados com barreiras nas rodovias

Os caminhoneiros encerraram bloqueios nesta quinta (9) em rodovias, mas 13 estados seguem com pontos de concentração, segundo o Ministério da Infraestrutura. Pela manhã, eram ao menos 15 estados com bloqueios. A região Sul é a que concentra mais da metade das ocorrências registradas no início da tarde, segundo a Polícia Rodoviária Federal. As aglomerações, sem in...