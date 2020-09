Economia Com calor, conta de luz tende a ficar mais elevada Enel projeta elevação superior a 22% no consumo médio devido ao clima mais quente dessa época do ano; companhia alerta sobre aparelhos ‘vilões’ e necessidade de revisar fiações

A temperatura sobe e a conta de luz tende a ficar mais elevada. Isso porque o tempo mais quente faz com que as pessoas tenham hábitos que elevam o gasto com energia elétrica, como o uso de ar-condicionado. Segundo a Enel Distribuição Goiás, o consumo residencial médio do cliente da concessão goiana teve aumento de mais de 18,3% de agosto para setembro em 2019. Para e...