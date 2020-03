O calendário de feiras de agronegócio de diferentes regiões do País sofre alterações em função da pandemia do coronavírus. Ao menos sete eventos que aconteceriam no primeiro semestre deste ano já foram adiados e um suspenso em atendimento a recomendações em vigor que visam frear a disseminação da doença. Só em Goiás três eventos foram cancelados provisoriamente e ainda não têm nova data prevista. São eles: exposição das tecnologias voltadas ao desenvolvimento da pecuária (Expopec), a Tecnoshow Comigo 2020 e a 75ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás. Em nível nacional, destaca-se o adiamento da 27ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a Agrishow 2020. O impactos estão sendo mensurados.

A quinta edição da Expopec estava marcada para 19 a 21 de março, em Porangatu, no Norte goiano. Comunicado das entidades organizadoras, sistema Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Faeg/Senar), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Sindicato Rural de Porangatu, informa que a exposição foi adiada em atendimento ao decreto do governo de Goiás com ações para conter a propagação do coronavírus.

Também em atendimento a decretos emitidos pelo governo goiano e pela Prefeitura de Rio Verde, onde o evento acontece, bem como a orientações de autoridades sanitárias, a Comigo, organizadora da Tecnoshow, comunicou o adiamento, por tempo indeterminado da feira, apresentada como a maior de tecnologia rural do Centro-Oeste. Ela estava marcada para ocorrer de 30 de março a 3 de abril.

Presidente da Comigo, Antonio Chavaglia, diz que é a primeira vez que isso acontece. Ele aponta que quando a decisão foi tomada, estandes desta edição já estavam montados, palestrantes contratados, empresas expositoras já contratando pessoas e hotéis lotados. “Mas tem hora que tem que se tomar decisão pensando na vida de pessoas”, diz Chavaglia. Ele informa que ainda vão avaliar sobre nova data, “porque não se sabe o que vai acontecer”.

Em uma área com 65 hectares para exposição, a edição deste ano da feira teria, segundo a organização, mais de 580 expositores de diferentes segmentos, incluindo instituições financeiras. “Todas empresas acharam adequada a decisão (de adiar).” Ele acrescenta que “ninguém pediu para deixar de participar de evento”.

Neste ano, Chavaglia conta que pela primeira vez estava previsto um pavilhão internacional, para servir como ambiente para rodadas de negócios internacionais durante a feira. Para 2020 também cita que o espaço ganhou mais um restaurante, totalizando três com capacidade para 200 pessoas cada. A expectativa era receber um público de 118 mil pessoas de todas as regiões produtoras do País e, segundo Chavaglia, em negócios, esperava-se ultrapassar a movimentação financeira do ano anterior, de R$ 3,4 bilhões.

Ele cita que os preparativos para a feira no Sudoeste goiano começam no mínimo seis meses antes da data de sua realização e a perda com o adiamento é de tecnologias que lá seriam apresentadas e também para a comunidade como um todo. Segundo Chavaglia, só diretamente são gerados mil empregos. “Sem contar quem vem de fora.”

Ainda assim, diz que não estão apavorados. “A vida continua normal e os cuidados são necessários.” Ele aponta que a tecnologia que seria apresentada na feira os produtores poderão buscar, depois, nas empresas.

No Estado, para o agronegócio, o superintendente de Produção Rural Sustentável da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Donalvam Maia, aponta que não se sabe o tamanho do problema que “vamos enfrentar ainda”. “Mas a gente sabe que tem sim impacto no setor agropecuário, de serviços. São R$ 3,4 billhões da Tecnoshow que não vão circular”, cita. Ele aponta que a feira em Rio Verde se destaca em maior volume de negócios, mas diz que a Expopec também impacta a economia local. “(Os adiamentos) impactam não só o campo, mas também cidades.”

Impacto na cidade

O presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Rio Verde (Acirv), Ivo Marques de Moraes Júnior, cita que a Tecnoshow é um dos maiores eventos do Brasil e que o impacto na cidade é muito grande com o adiamento, principalmente no segmento de serviços. “Hotéis, restaurantes, toda essa cadeia vai ficar comprometida.” Ele aponta que no período da feira a lotação dos leitos da cidade chega a 100%e ainda não são suficientes. “Sempre tem casas que são alugadas também.”

A vice-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis em Goiás (ABIH Goiás), Vanessa Pires Morales, informa que só para associados da entidade havia quatro hotéis, com cerca de 400 leitos. Segundo ela, a Tecnoshow é o único evento de Rio Verde que consegue ocupar todos os leitos da cidade e “às vezes ainda ocupa cidades vizinhas”. Com o adiamento do evento, diz que a orientação é o hotel tentar, junto aos clientes, que eles não cancelem, “remarquem”. Isso, diz, é o que também recomendam para demais estabelecimentos do segmento que estão recebendo pedidos de cancelamentos de reservas pelo atual cenário de pandemia.

O presidente da Acirv ainda destaca que outro setor no município que deve ser impactado é o de concessionárias de automóveis. “O maior volume de vendas do ano é dentro da Tecnoshow, principalmente caminhonetes”. Segundo ele, todos os bancos que participam da feira desenvolvem linhas de crédito com vantagens atrativas para consumo.

Ele afirma que a expectativa é de que o atual cenário passe logo e os eventos possam se normalizar o mais rápido e “voltar a girar a economia”.