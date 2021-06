Economia Calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial 2021 é antecipado Agora, o crédito do benefício terá início em 18 de junho para os nascidos em janeiro

A Caixa e o governo federal anteciparam o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 nesta terça (15). Agora, o crédito do benefício terá início em 18 de junho, próxima sexta-feira, para os nascidos em janeiro. Como nas parcelas anteriores, o pagamento obedece o mês de aniversário do beneficiário. Essa não é a primeira vez que as datas do auxílio emerge...