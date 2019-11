Economia Caldas Novas e Luziânia fazem parte do projeto piloto de agências unificadas da Previdência Social O compartilhamento de espaço ocorre para atender a população que necessita de atendimento presencial

Caldas Novas e Luziânia são as únicas cidades goianas que fazem parte do projeto piloto do governo federal de agências unificadas da Previdência Social e Regionais do Trabalho (ART). As agências da Previdência Social têm como foco serviços que não são possíveis fazer pelo aplicativo "Meu INSS" ou pelo telefone 135, como perícia médica e cumprimento de exigên...