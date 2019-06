Economia Caixa vende ações e separa cota para pessoas físicas

A Caixa vai vender todas as ações ordinárias (com direito a voto) que possui da Petrobrás, o que representa 3,24% do capital social da petrolífera, ou 241.340.371 papéis. Desse total, até 24% das ações serão prioritariamente negociadas com pessoas físicas, com valor mínimo de compra de R$ 3 mil e máximo de R$ 1 milhão.Existe também a possibilidade de se comprar via ...