Numa ofensiva para mitigar o impacto da pandemia do vírus covid-19 na economia brasileiro, a Caixa Econômica Federal anunciou um pacote de medidas de redução das taxas de juros, pausa de pagamentos dos empréstimos e linhas de crédito facilitadas para empresas do comércio e serviços. O banco reduziu novamente as taxas de juros de linhas de crédito e ofereceu uma pausa por até 60 dias para contratos de pessoa física e jurídica, inclusive contratos habitacionais. A Caixa também liberou uma linha de crédito de R$ 3 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos que prestam serviço ao SUS, para reestruturação de dívidas e também dinheiro novo.

O pacote do banco estatal também disponibiliza gratuitamente cartão virtual de débito Caixa aos mais de 100 milhões de correntistas e poupadores para compras online nos sites de e-commerce de forma prática e segura.

A Caixa cortou em até 45% os juros das linhas de crédito para apoio às micro e pequenas empresas. As operações terão taxas a partir de 0,57% a.m.

As pessoas físicas poderão interromper por até dois meses o pagamento de empréstimos de operações parceladas de crédito pessoal.