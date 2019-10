Economia Caixa prevê financiamentos imobiliários com redução da taxa de juros No caso de imóveis enquadrados no Sistema Financeiro de Habitação, o percentual mínimo caiu de 7,5% ao ano para 6,75% anuais

A Caixa reduziu os juros cobrados para o financiamento imobiliário com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) e saldo devedores atualizados pela TR (taxa referencial). No caso de imóveis enquadrados no SFH (Sistema Financeiro de Habitação), o percentual mínimo caiu de 7,5% ao ano para 6,75% anuais. Para o SFI (Sistema Financeiro Imobiliário), a taxa...