Economia Caixa pede que Justiça decrete falência da Odebrecht A instituição financeira também quer que o juiz permita aos credores nomear novos administradores para o conglomerado e suas subsidiárias em uma assembleia

A Caixa Econômica Federal pediu nesta quinta-feira a liquidação do conglomerado de construção Odebrecht. A informação foi publicada pela Reuters, que conseguiu um documento judicial, e confirmada pelo Estado com fontes que acompanham as negociações. A Caixa também quer que o juiz permita aos credores nomear novos administradores para o...