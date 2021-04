Economia Caixa não subirá juros de crédito imobiliário, apesar de Selic alta Presidente da instituição explica que a modalidade com taxa fixa leva em consideração a curva longa de juros e não a de curto prazo

O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, afirmou que a instituição não subirá as taxas de juros de financiamentos imobiliários mesmo com a elevação da taxa básica (Selic) em 0,75 ponto porcentual, a 2,75% ao ano. O executivo explicou que a modalidade com taxa fixa leva em consideração a curva longa de juros e não a de curto prazo, que é a Selic. As taxas indexa...