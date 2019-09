Economia Caixa libera saque de R$ 500 do FGTS a partir de sexta-feira (13) Aniversariantes de janeiro são os primeiros a receber. Saque extraordinário foi autorizado pelo governo federal em julho

A Caixa Econômica inicia o calendário de saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nesta sexta-feira, 13. Os primeiros do são os correntistas da Caixa que fazem aniversário entre os meses de janeiro a abril e terão o crédito automático em conta já no dia 13. A liberação do saque imediato para quem nasceu no mesmo período e não possui conta ...