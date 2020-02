Economia Caixa lança crédito imobiliário com taxa prefixada a partir de 8% Juros vão até 9,75% ao ano, conforme o relacionamento com o banco; instituição agora oferece três modalidades de financiamento para compra de imóvel residencial

A Caixa Econômica Federal lançou nesta quinta-feira, 20, a linha de crédito imobiliário do banco com taxa fixa, sem correção. As taxas de juros vão começar a partir de 8% ao ano, até 9,75%. As condições são válidas para imóveis residenciais novos e usados, com quota de financiamento de até 80%. As contratações estarão vigentes a partir da sexta-feira, 21. A taxa...