Economia Caixa já renegocia dívidas com até 90% de desconto Facilidade para pagar varia de acordo com a situação dos contratos e o tipo de operação

A Caixa Econômica Federal lançou ontem campanha para renegociação de dívidas de créditos comerciais para pessoas físicas e jurídicas com descontos que podem chegar a 90%. De acordo com o banco, a ação proporciona facilidades para regularização de débitos com atraso superior a 360 dias com descontos que variam entre 40% e 90% para liquidação à vista, conforme a situação dos ...