O governo federal antecipou o calendário de pagamentos e saques da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021, repetindo o que fez com o calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda parcela.

De acordo com publicação desta quinta-feira no "Diário Oficial da União", os depósitos terão início neste sábado (17) para o trabalhador que não está inscrito no Bolsa Família e vão até 30 de julho. Para quem recebe o Bolsa Família, nada muda. O benefício será pago de acordo com o calendário do programa, obedecendo o NIS (Número de Identificação Social).

Como nas parcelas anteriores, primeiro o valor será depositado na conta digital para ser movimentado pelo Caixa Tem. O saque é liberado depois, respeitando calendário que também obedece o mês de aniversário do trabalhador.

Na quarta parcela, os valores serão liberados para saques e transferências entre os dias 2 e 18 de agosto.

Beneficiários do auxílio recebem parcelas que vão de R$ 150, para solteiros, até R$ 375, para mães que são as únicas responsáveis pelo sustento do lar. As demais famílias recebem R$ 250.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já autorizou, por decreto, o pagamento de mais três parcelas do auxílio emergencial 2021. O benefício, que inicialmente teria quatro parcelas, será pago também em agosto, setembro e outubro.

As novas parcelas terão o mesmo valor, e os calendário de pagamentos devem ser anunciados na próxima semana, de acordo com o ministro da Cidadania, João Roma.

Outras informações sobre o auxílio emergencial 2021 podem ser obtidas pelas redes socias da Caixa, órgão responsável pelo pagamento do benefício:

Twitter.com/caixa facebook.com/caixa instagram.com/caixa youtube.com/user/canalcaixa Em caso de dúvidas, o trabalhador pode ligar para a central telefônica 111 da Caixa, que funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente. O banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.